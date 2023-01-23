『ドルツ 替ブラシ クリーン＆ホワイトブラシ 2本入×10個 白 EW0820-W EW0915-Wの後継品 10個セットパナソニック 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 06時 44分に出品され03月22日 06時 44分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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EW-LA20 EW-LA25 EW-LA30
歯垢もステインもこれ1本でケア。
自然な白い歯へ。
ステインオフ/歯面ケア
・交換の目安：約3か月
3か月以内でも毛先が広がったら交換してください
取り寄せ品につきキャンセル不可
パナソニック ドルツ 替えブラシ 電動歯ブラシ Panasonic dolts
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落札価格7490円
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