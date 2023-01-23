『ミラグロ タンポナート キー&コインケース (メンズ レディース キーホルダー イタリア レザー 革 ギフト 誕生日 プレゼント 男性 クリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 18時 13分に出品され04月25日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミラグロ タンポナート キー&コインケース (メンズ レディース キーホルダー イタリア レザー 革 ギフト 誕生日 プレゼント 男性 クリ



【商品説明】

・サイズ(約) ： 縦11cm×横6.5cm×厚さ2cm／重さ85g

・ソール素材または裏地: 布

・メイン素材: レザー

・仕 様 ： キーリング×4、オープンポケット×2 ファスナーポケット×１（内側：カードポケット×１、キーリング×１）

・留め具の種類: ボタン

・素 材 ： 牛革（イタリアンレザー）、ポリエステル、他

・表地: 牛革



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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