『赤ワイン ラブレ・ロワ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボーbyブリジット・プッツ&久野靖子 750ml 3本 11/16以降順次発送致します【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 36分に出品され03月04日 02時 36分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：750ml×3本

メーカー名：サッポロ

Alc度数 ： 12.5%

国（産地 AOP) ： フランス

ぶどう品種 ： ガメイ

ボディ・味わい ： 赤・ミディアムボディ

備考 ：