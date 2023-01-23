『【送料無料！6個セット】【アサヒ】スリムアップスリム シェイク カフェラテ味 360g×6個【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 00時 42分に出品され03月13日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
さらにおいしく水で作れて満足感
コラーゲン5000mg+乳酸菌
1食おきかえはもちろん、ティータイムや美容ドリンクプランなど、
お好みのさじ加減でカスタマイズできます。
ほんのりビターな大人テイストのカフェラテ味
【お召し上がり方】
美容ドリンクプラン
添付の計量スプーン1-3杯で…
約75-255ccの水とよく混ぜて、カロリー約49-146kcaLでダイエットサポート
スプーン3杯の場合：約8回分
1食おきかえプラン
添付の計量スプーン4杯で…
約300-340ccの水とよく混ぜて、カロリー195kcaLでダイエットサポート
1／3日分※2のビタミン11種※3、ミネラル10種※4コラーゲン5000mg+美容ケア成分
1食おきかえ(スプーン4杯)の場合：約6回分
販売会社
アサヒグループ食品
広告文責
株式会社エナジー
電話番号：0242-85-7380
飲料 TEA NAVIGATION 紅茶 ギフト ティーバッグ ローズ スタンドパック 100包入
¥ 7490
雲南省産 プーアル茶 小沱茶 （熟茶） 600ｇ
¥ 7488
マリアージュ フレール 紅茶の贈り物 (マルコポーロ セイロンラトナピュラ アールグレイフレンチブルー NGS-5)
¥ 7488
煕渓 プーアル茶 2006年雲南古樹普?熟茶357g 中国茶 餅茶 茶葉 ?茶 高山茶 茶叶 耕云?月 健康茶無添加 普?茶
¥ 7488
アフリカつばき茶 ジュアールティーロイヤル 60g (2g×30包入) 2個セット
¥ 7487
リプトン コールドブリュー ティーバッグアールグレイティー 1L用 15g 1セット（90バッグ：30バッグ×3箱）〔代引不可〕(代引不可)
¥ 7483
シンガポールの高級紅茶TWGシリーズ Classic Teabag Selection 3種類×5パック (ENGLISH BREAKFAS
¥ 7483
シンガポールの高級紅茶TWGシリーズ Classic Teabag Selection 3種類×5パック (ENGLISH BREAKFAS
¥ 7483
ダージリン 2022年 ファーストフラッシュ ミリクトン茶園 200ｇ (50ｇ x 4袋) EX-01 FTGFOP1
¥ 7483
UCC 霧の紅茶 ダージリン無糖 1000ml紙パック×12本入×(2ケース)
¥ 7482
片岡物産 辻利 抹茶ミルク 200g×12袋入
¥ 7482
おらが村の健康茶 ルイボスティー(1.5g×30パック)×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7480
UCC ドリップポッド 専用カプセル アールグレイ紅茶 12杯分 30g ポッド・カプセル
¥ 7477
ガスコ My first tea(マイファーストティー) 有機ルイボスティー20TB(非発酵タイプ) 40g(2g×20袋)×48個入｜ 送料無料
¥ 7477
ガスコ My first tea(マイファーストティー) 有機ルイボスティー20TB(発酵タイプ) 40g(2g×20袋)×48個入｜ 送料無料
¥ 7477
三井農林 日東紅茶 ロイヤルミルクティーブレンド 135g×24袋入｜ 送料無料
¥ 7477
大正ロマン茶 洋梨紅茶 （ラ・フランスこうちゃ） （2g×10個入り）
¥ 7477
三井農林 ホワイトノーブル アッサム 225g × 5袋 リーフティー
¥ 7476
落札価格7490円
981 入札履歴
終了
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