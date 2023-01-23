『【送料無料！6個セット】【アサヒ】スリムアップスリム シェイク カフェラテ味 360g×6個【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 00時 42分に出品され03月13日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明

さらにおいしく水で作れて満足感

コラーゲン5000mg+乳酸菌

1食おきかえはもちろん、ティータイムや美容ドリンクプランなど、

お好みのさじ加減でカスタマイズできます。

ほんのりビターな大人テイストのカフェラテ味



【お召し上がり方】



美容ドリンクプラン

添付の計量スプーン1-3杯で…

約75-255ccの水とよく混ぜて、カロリー約49-146kcaLでダイエットサポート

スプーン3杯の場合：約8回分



1食おきかえプラン

添付の計量スプーン4杯で…

約300-340ccの水とよく混ぜて、カロリー195kcaLでダイエットサポート

1／3日分※2のビタミン11種※3、ミネラル10種※4コラーゲン5000mg+美容ケア成分

1食おきかえ(スプーン4杯)の場合：約6回分



販売会社

アサヒグループ食品



広告文責

株式会社エナジー

電話番号：0242-85-7380