『オキハム パパシークワーサー 720ml×3本 / シークヮーサー果汁65％ ノビレチン 青パパイヤ GABA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 35分に出品され03月30日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 独自の特許製法（特許第5114625号）により、沖縄県産青パパイヤを発酵させ、ＧＡＢＡの含有量を高めた「乳酸発酵エキス」に、シークワーサーに含まれる「ノビレチン」を加えました。

生活習慣病の抑制に効果のあるノビレチンと、リラックス効果を高めるＧＡＢＡの2つの成分の相乗効果が期待できる飲料です。

シークワーサーのすっきりした酸味が特徴です。



※1日50mlを目安に、よく振ってからお召し上がりください。冷蔵庫で冷やしますとさらに美味しくいただけます。



名称：65％シークヮーサー果汁入り飲料

内容量：720ml×3本

原材料：シークヮーサー（沖縄県産）、シークヮーサー乳酸醗酵エキス、青パパイヤ乳酸醗酵エキス/環状オリゴ糖、グルタミン酸Na、増粘多糖類、ビタミンC、酸味料、甘味料（アセスルファムK、スクラロース、ソーマチン）、香料

賞味期限：パッケージまたはラベルに記載

保存方法：直射日光を避けて保存してください。

販売者：沖縄ハム総合食品株式会社／沖縄県中頭郡読谷村

製造所：農業生産法人もとぶウェルネスフーズ株式会社／沖縄県国頭郡本部町







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