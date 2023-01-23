『オキハム パパシークワーサー 720ml×3本 / シークヮーサー果汁65％ ノビレチン 青パパイヤ GABA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 35分に出品され03月30日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
独自の特許製法（特許第5114625号）により、沖縄県産青パパイヤを発酵させ、ＧＡＢＡの含有量を高めた「乳酸発酵エキス」に、シークワーサーに含まれる「ノビレチン」を加えました。
生活習慣病の抑制に効果のあるノビレチンと、リラックス効果を高めるＧＡＢＡの2つの成分の相乗効果が期待できる飲料です。
シークワーサーのすっきりした酸味が特徴です。
※1日50mlを目安に、よく振ってからお召し上がりください。冷蔵庫で冷やしますとさらに美味しくいただけます。
名称：65％シークヮーサー果汁入り飲料
内容量：720ml×3本
原材料：シークヮーサー（沖縄県産）、シークヮーサー乳酸醗酵エキス、青パパイヤ乳酸醗酵エキス/環状オリゴ糖、グルタミン酸Na、増粘多糖類、ビタミンC、酸味料、甘味料（アセスルファムK、スクラロース、ソーマチン）、香料
賞味期限：パッケージまたはラベルに記載
保存方法：直射日光を避けて保存してください。
販売者：沖縄ハム総合食品株式会社／沖縄県中頭郡読谷村
製造所：農業生産法人もとぶウェルネスフーズ株式会社／沖縄県国頭郡本部町
/シークワーサー 青パパイヤ 健康ドリンク ジュース 健康飲料/
明治 プロビオヨーグルト LG21ドリンクタイプ 低糖・低カロリー 112g 【72本】 meiji LG21 乳酸菌飲料 飲むヨーグルト 明治特約店
¥ 7490
明治 プロビオヨーグルト LG21ドリンクタイプ 112g 【72本】 meiji LG21 乳酸菌飲料 飲むヨーグルト プロビオヨーグルト 明治特約店
¥ 7490
明治【72本ドリンクセット】R1 36本×LG21 36本 meiji 乳酸菌 ヨーグルト プロビオヨーグルト 明治特約店
¥ 7490
明治【72本ドリンクセット】R1 24本×低糖・低カロリー24本×ストロベリー24本 明治 R1 ヨーグルト 明治特約店
¥ 7490
明治【72本ドリンクセット】R1 24本×低糖・低カロリー24本×ブルーベリー24本 meiji R1 乳酸菌飲料 飲むヨーグルト プロビオヨーグルト 明治特約店
¥ 7490
明治【72本ドリンクセット】R1 36本×低糖・低カロリー36本 meiji R1 乳酸菌飲料 飲むヨーグルト プロビオヨーグルト 明治特約店
¥ 7490
R1 R-1 ヨーグルト 飲むヨーグルト ヨーグルトドリンク 明治 プロビオ 72本 セット 112g 健康 効能 乳酸菌 ドリンクタイプ ストロベリー 苺 イチゴ いちご
¥ 7490
R1 R-1 ヨーグルト 飲むヨーグルト ヨーグルトドリンク 明治 プロビオ 72本 セット 112g 健康 効能 乳酸菌 ドリンクタイプ ブルーベリーミックス
¥ 7490
R1 R-1 ヨーグルト 飲むヨーグルト ヨーグルトドリンク 明治 プロビオ 72本 セット 112g 健康 効能 乳酸菌 ドリンクタイプ 低糖・低カロリー ダイエット
¥ 7490
コカコーラ ジョージア 缶コーヒー [エメマン・ジョージア] 185g缶×30本 ×3ケースセット選り取り [賞味期限：2ヶ月以上] 【2〜3営業日以内に出荷】
¥ 7490
カゴメ 野菜一日これ一本 トリプルケア 200ml紙パック×96本[24本×4箱]【3〜4営業日以内に出荷】[送料無料]
¥ 7490
シークワーサー100 マイルド 500ml×12本 /果汁100％ JAおきなわ 完熟シークワーサージュース 原液
¥ 7490
明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプ すっきりリセット 112g 【72本セット】 機能性表示食品 meiji 飲むヨーグルト ドリンクヨーグルト お腹の脂肪を減らす
¥ 7490
R1 R-1 ヨーグルト 飲むヨーグルト ヨーグルトドリンク 明治 プロビオ 72本 セット 112g 健康 効能 乳酸菌 ドリンクタイプ
¥ 7490
明日つく エナジードリンク モンスター ZONe 選べる2ケース（48本） 送料無料 一部地域を除く
¥ 7490
パインアップル100 500ml×12本 /沖縄産 パインジュース 果汁100％ JAおきなわ
¥ 7490
送料別伊藤園 お?いお茶 緑茶 (190g缶×30本)×4ケース
¥ 7490
伊藤園 ウーロン茶 (缶) 190g×120本
¥ 7490
落札価格7490円
377 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！