『DDR メモリ RAM 東芝 ダイナブック P1-X6KP-EG DDR4-19200 ラップトップ オフテック 8GB 取り替え R【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 03時 58分に出品され04月29日 03時 58分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Easy installation. RAM is one of the simplest ways to upgrade. No Operating System or software updates needed. (Plug & Play). Install guides at OFFTEK.

Improve the overall performance of the machine. Faster boot times. Increased productivity. Increased multitasking. Extend the life of the machine.

Limited Lifetime - Feel confident that your memo OFFTEK 8GB Replacement Memory RAM Upgrade for Toshiba DynaBook P1-X6KP-EG (DDR4-19200) Laptop Memory