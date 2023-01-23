『DDR メモリ RAM 東芝 ダイナブック P1-X6KP-EG DDR4-19200 ラップトップ オフテック 8GB 取り替え R【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 03時 58分に出品され04月29日 03時 58分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Easy installation. RAM is one of the simplest ways to upgrade. No Operating System or software updates needed. (Plug & Play). Install guides at OFFTEK.
Improve the overall performance of the machine. Faster boot times. Increased productivity. Increased multitasking. Extend the life of the machine.
Limited Lifetime - Feel confident that your memo OFFTEK 8GB Replacement Memory RAM Upgrade for Toshiba DynaBook P1-X6KP-EG (DDR4-19200) Laptop Memory
Transcend ノートPC用メモリ PC3-10600 DDR3 1333 8GB 1.5V 204pin SO-DIMM TS1GSK64V3H
¥ 7490
G.SKILL 16GB（2 x 8GB）Ripjaws VシリーズDDR4 SDRAM 3600MHz PC4-28800デスクトップメモ
¥ 7489
G.SKILL 16GB（2 x 8GB）Ripjaws VシリーズDDR4 SDRAM 3600MHz PC4-28800デスクトップメモ
¥ 7489
G.SKILL 16GB（2 x 8GB）Ripjaws VシリーズDDR4 SDRAM 3600MHz PC4-28800デスクトップメモ
¥ 7489
G.SKILL 16GB（2 x 8GB）Ripjaws VシリーズDDR4 SDRAM 3600MHz PC4-28800デスクトップメモ
¥ 7489
Samsung M471A2K43CB1-CRC memory module 16 GB DDR4 2400 MHz
¥ 7489
BUFFALO ノートパソコン用DDR2メモリー 2GB PC2-6400 800MHz 200Pin DDR2 S.ODIMM D2/N8
¥ 7488
Crucial デスクトップ用増設メモリ 16GB(16GBx1枚) DDR4 2400MT/s(PC4-19200) CL17 UDIMM
¥ 7488
iRam Technology Mac用メモリ DDR3/1600 4GB 204pin SO-DIMM IR4GSO1600D3
¥ 7487
CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリ AMD用 VENGEANCE LPXシリーズ 16GB 8GB×2枚
¥ 7484
コンピューターパーツ メモリー Patriot Memory Viper Elite II DDR4
¥ 7483
Patriot Viper Steel DDR4 3200MHz PC4-25600 16GB (8GB x 2枚) アルミニウム製ヒートシ
¥ 7483
Crucial Micron製Crucialブランド DDR3 1866 MT/s (PC3-14900) 16GB Kit (8GBx2)
¥ 7483
iRam Technology Mac用メモリ DDR3/1600 4GB 204pin SO-DIMM IR4GSO1600D3
¥ 7482
Crucial 16GB*1枚 デスクトップPC用メモリ DDR4 3200 MHz CL22 CT16G4DFRA32A
¥ 7482
Kingston デスクトップPC用メモリ PC-6400 DDR2 SDRAM DIMM 512MB KVR800D2N5/512
¥ 7482
メモリ Crucial ノートPC用増設メモリ 16GB(8GBx2枚) DDR4 2400MT/s(PC4-19200) CL17 SODIMM
¥ 7482
Patriot Memory パトリオットメモリ Viper Steel RGB DDR4 3600MHz PC4-28800 16GB (
¥ 7481
落札価格7490円
791 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！