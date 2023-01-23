『バスタブ用枕 スパ枕 バスタブ枕 ヘッドレスト 首付き 肩 背中 サポート 3D エアメッシュ バスアクセサリー 人間工学 バスタブクッション 強力な吸盤6個 (BP-6)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 16時 53分に出品され03月06日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7490円
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