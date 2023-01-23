【期間限定】LE LABO (ルラボ) -フレグランスディスカバリーセット 限定版【2025年の人気アイテム】

商品情報

E LABO (ルラボ) - Classic Fragrance Discovery Set クラッシックフレグランスディスカバリーセット 限定版



ルラボの優れたフレグランスコレクション（全部で11種類）の発見サイズの限定版セットです。あなたにぴったりの香りを見つけることができます。



セットに含まれるもの：

GAIAC 10オードパルファム

AnOther 13オードパルファム

BAIE 19オードパルファム

ベルガモテ22オーデパルファム

パチョリ24オードパルファム

テノワール29オードパルファム

ローズ31オードパルファム

サンタ33オードパルファム

アイリス39オードパルファム

Lys 41オードパルファム

Vetiver 46オーデパルファム



10ML各



※箱に凹みやキズがついてしまう場合があります

※完全新品未開封

※開封後の返品交換対応は不可です。

※お支払いから到着までやく一週間ほどかかります。

※正規店で100％正規品のみ仕入れ、販売しています。100％正規品以外のものは一切扱っておりませんので、安心してご注文をお願いいたします。



上記の旨をご理解の上、ご購入下さいますようお願い申し上げます。