『ＩＺＵＭＩ 往復式シェーバー４枚刃 首振り ＩＺＦ−Ｖ３７ＣＰ−Ｓ 4枚刃【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 05時 26分に出品され03月21日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＩＺＵＭＩ 往復式シェーバー４枚刃 首振り ＩＺＦ−Ｖ３７ＣＰ−Ｓ 4枚刃
【商品説明】
・防水
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 20.70 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
723 入札履歴
終了
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