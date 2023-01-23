『ＩＺＵＭＩ 往復式シェーバー４枚刃 首振り ＩＺＦ−Ｖ３７ＣＰ−Ｓ 4枚刃【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 05時 26分に出品され03月21日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＩＺＵＭＩ 往復式シェーバー４枚刃 首振り ＩＺＦ−Ｖ３７ＣＰ−Ｓ 4枚刃



【商品説明】

・防水



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。