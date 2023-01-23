『Initio Oud for Happiness EDP/イニシオ ウード フォー ハピネス 90ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 02時 34分に出品され03月18日 02時 34分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 OUD FOR HAPPINESS

EAU DE PARFUM



Can a scent make you feel happier ?

Oud for Happiness is a portal to modernity. It amplifies the benefits of oud through a puff of freshly-cut narcotic grass， energizing and uninhibited.

The composition provides an addictive means of relaxation that stimulates self-confidence.

Better than an imaginary paradise， enter into a secret dimension where the experience of deep harmony can be lived



Bergamot， Ginger， Licorice， Vanilla， Cedar Wood， Indian Oud， All Naturals， Musk



ALCOHOL DENAT.， PARFUM (FRAGRANCE)， AQUA (WATER)， LIMONENE， LINALOOL， HYDROXYCITRONELLAL， CITRAL， GERANIOL， CITRONELLOL



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