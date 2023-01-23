『ウェルカムボード 結婚式 ウェディング ブライダル 店舗看板 結婚祝い A3フラワーボード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 03分に出品され03月13日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【注意事項】

・商品は入金確認後に発送します（代引きは除く）

・遠方など地域によって希望日にお届けできない場合がございます

・送料無料商品でも北海道・沖縄・離島など一部地域は送料が発生します

・時期的要因によりデザインに支障がない程度に花材を予告なく変更する場合がございます





【商品情報】

・サイズ：横（約44cm） × 縦（約33cm）

※フラワー部分を含めたサイズです。



・ギフトサービス：

メッセージカード（無料）、ウェルカムネームシート作成（無料）

※ネームシートは取り外し可能、A3サイズのお写真や絵などを入れることもできます。