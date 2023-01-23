『GREEN LIFE HR-L30D(BR) スチールホースリールセット30m(ブラウン) メーカー直送【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 13時 48分に出品され04月08日 13時 48分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ねじれにくい、高密度ストリングス構造の内径15mmホースを使用。
メタル製で耐久性が高く、散水作業に便利な「大水量ひっかけメタルノズル」を使用。
高級感のあるメタリック塗装のブラウンカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです
* サイズ：(約)幅41.5×奥行39×高さ46cm(ハンドル含む)
* ホース30m付き(内径15mm)
* 重量：(約)9.7kg
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4971715125929
商品コード
4971715125929
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落札価格7490円
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終了
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