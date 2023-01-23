『まとめ買い 16個入 クイーンプランター 700型 ホワイト アップルウェアー 鉢【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 02分に出品され04月01日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 やわらかい曲線で描かれたシンプルでやさしいフォルム。

女性的でエレガントな「ティアラ」をモチーフにしたお洒落な彫刻デザイン。

普遍的なベーシックスタイルを継承しつつも、こだわりのあるデザイン性や、通気性・排水性のよいスノコ・底穴構造などが特徴です。



材質/ポリプロピレン

資源の有効利用や環境汚染防止のため、リサイクル原料を使用しています。リサイクル原料の性質上、商品カラーが多少異なる場合がございます。



サイズ(mm)

350型：350×178×150、土容量4L

450型：450×208×170、土容量7L

550型：550×225×180、土容量11L

650型：650×225×180、土容量14L

700型：700×300×225、土容量24L



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