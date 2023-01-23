『まとめ買い 16個入 クイーンプランター 700型 ホワイト アップルウェアー 鉢【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 01時 54分に出品され03月14日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
やわらかい曲線で描かれたシンプルでやさしいフォルム。
女性的でエレガントな「ティアラ」をモチーフにしたお洒落な彫刻デザイン。
普遍的なベーシックスタイルを継承しつつも、こだわりのあるデザイン性や、通気性・排水性のよいスノコ・底穴構造などが特徴です。
材質/ポリプロピレン
資源の有効利用や環境汚染防止のため、リサイクル原料を使用しています。リサイクル原料の性質上、商品カラーが多少異なる場合がございます。
サイズ(mm)
350型：350×178×150、土容量4L
450型：450×208×170、土容量7L
550型：550×225×180、土容量11L
650型：650×225×180、土容量14L
700型：700×300×225、土容量24L
検索ワード：家庭園芸 ガーデニング Queen Series apple
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落札価格7490円
168 入札履歴
終了
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