『ペットソファ お手入れ簡単 高級感 省スペース 犬用 猫用 小型犬 ペット用 ペットベッド クッション おもちゃ 犬ベッド ヴィンテージ風 おしゃれ 代引不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 33分に出品され03月24日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品サイズ
幅66.5×奥行53×高さ39cm
素材
構造部材：天然木 張り材：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム
生産国
中国
特徴
PVCとベルベット生地の組み合わせが高級感を感じさせるデザインです。またブラウンカラーで汚れも目立ちにくいです。背もたれや脇のクッションにあごを乗せたり好きな姿勢で思う存分くつろげます。柔らかな肌触りと質感のベルベット生地はペットにも喜ばれます。クッションは手洗いできるので衛生面も安心です。また、小さなピローはあご置きやおもちゃとしてお使いいただけます。ソファ外側の張地はPVCを使用しているので、汚れても水拭きできお手入れカンタンリビングにおいても邪魔になりにくいサイズ感なので、ペットと一緒にくつろぎの時間を過ごせます。
備考
※こちらの商品は完成品になります。
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落札価格7490円
692 入札履歴
終了
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