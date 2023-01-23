『cod-250 コードバン レザー 腕時計ベルト イエローブラウン (ラグ幅22 mm - バックル幅20 mm) パネライ (PANERAI) 、その他ブランドへの 替え ベルト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 04分に出品され03月12日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※革は全て1点物です。全て違う表情を持っています。
画像にてご確認下さい。
-素材: コードバン
-色: イエローブラウン
-裏地: ブラック
-ステッチ: ライトブラウン
-ラグ幅 22 mm/ バックル幅 20 mm
-長さ: 120mm / 75mm
-厚さ: 2.5 - 5 mm
-識別番号：cod-250
※商品ページ掲載の画像は実際の商品と色・質感等において若干異なる場合がございます。予めご了承いただき、ご注文ください。
※革はそれぞれの個性があります。不明な点はご質問下さい。基本的にに返品はお受けできませんので、よくご確認下さい。
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落札価格7490円
206 入札履歴
終了
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