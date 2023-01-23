『ペンダントライト おしゃれ 照明器具 北欧 天井照明 3灯 リビング ダイニング キッチン 玄関 トイレ 照明 かわいい 居間用 おしゃれ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 31分に出品され03月23日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：ペンダントライト
サイズ：直径 70cm
適用面積：5畳‐10畳
照明色：白色光/暖色光（リモコンなし）
使用方法：壁に設置されたスイッチ
コード長さ：約100cm（コード調整可能）
ソケット材質：アルミニウム+アクリル
製品重量：4kg
取り付け：角形などの引っ掛シーリングに工事不要、女性一人でもワンタッチ簡単設置！
安全規格：安心の日本PSE規格準拠
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¥ 7490
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¥ 7490
パナソニック 一体型LEDベースライト 40形 下面開放型 W100 2000lmタイプ 白色 XLX410MEWTLA9
¥ 7489
パナソニック 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W300 3200lmタイプ ウィズリモ 昼白色 調光 XLX439VENRC9
¥ 7489
LED シーリングライト 北欧 おしゃれ 天井照明器具 四角 リビング ダイニング 部屋 和室 玄関 4灯 ホワイト リモコン調色調光選択 10~18畳 工事必要
¥ 7489
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¥ 7489
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¥ 7489
パナソニック 一体型LEDベースライト 40形 下面開放型 W220 5200lmタイプ 温白色 XLX450UEVTLE9
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パナソニック 一体型LEDベースライトiDシリーズ 40形 直付型 スリムベース 5200 lmタイプ 白色 非調光 XLX450SEWTLE9
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パナソニック 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 埋込型 下面開放型 W220 一般 5200lm Hf32形×2灯 昼光色 XLX450UEDTLE9
¥ 7489
パナソニック 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 埋込型 下面開放型 W220 一般 5200lm Hf32形定格出力型×2灯 昼白色 XLX450UENTLE9
¥ 7489
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パナソニック LED シーリングライト 浴室灯 防湿 防雨型 昼白色 HH-SF0024N
¥ 7488
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[法人限定][インボイス領収書対応] XND2566WW LJ9 パナソニック 天井埋込型 LED 白色 ダウンライト [ XND2566WWLJ9 ]
¥ 7487
[法人限定][インボイス領収書対応] XND2566WL LJ9 パナソニック 天井埋込型 LED 電球色 ダウンライト [ XND2566WLLJ9 ]
¥ 7487
落札価格7490円
722 入札履歴
終了
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