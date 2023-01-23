『ペンダントライト おしゃれ 照明器具 北欧 天井照明 3灯 リビング ダイニング キッチン 玄関 トイレ 照明 かわいい 居間用 おしゃれ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 31分に出品され03月23日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：ペンダントライト

サイズ：直径 70cm

適用面積：5畳‐10畳

照明色：白色光/暖色光（リモコンなし）

使用方法：壁に設置されたスイッチ

コード長さ：約100cm（コード調整可能）

ソケット材質：アルミニウム+アクリル

製品重量：4kg

取り付け：角形などの引っ掛シーリングに工事不要、女性一人でもワンタッチ簡単設置！

安全規格：安心の日本PSE規格準拠