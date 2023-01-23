『エドウィン 二つ折 財布 シュリンク 合皮 ウォレット ラウンドジップ 小銭入 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 01時 54分に出品され03月08日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「EDWIN(エドウィン)」より引用"
【商品名】
エドウィン 二つ折 財布 シュリンク 合皮 ウォレット ラウンドジップ 小銭入 ブラック
【商品説明】
・カードポケット:あり
・タテ9.5cmxヨコ11.5cmxマチ2cm
・小銭入れ:あり
・札入れ:あり
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 0.76 cm
横幅 : 9.91 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
653 入札履歴
終了
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