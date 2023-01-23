『エドウィン 二つ折 財布 シュリンク 合皮 ウォレット ラウンドジップ 小銭入 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 01時 54分に出品され03月08日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「EDWIN(エドウィン)」より引用"



【商品名】

エドウィン 二つ折 財布 シュリンク 合皮 ウォレット ラウンドジップ 小銭入 ブラック



【商品説明】

・カードポケット:あり

・タテ9.5cmxヨコ11.5cmxマチ2cm

・小銭入れ:あり

・札入れ:あり

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 0.76 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ エドウィン

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