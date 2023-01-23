『AboveTEK盗難防止ロックタブレット スタンドホルダー - 360/320 POS Swivel - ロック式タブレットセキュリティ ス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 02時 24分に出品され03月06日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AboveTEK盗難防止ロックタブレット スタンドホルダー - 360/320 POS Swivel - ロック式タブレットセキュリティ ス



【商品説明】

・1分でかなうセキュリティ - 簡単で手間いらず：タブレット盗難防止のロック式スタンドは組み立ても簡単です。回転式iPadスタンドホルダーを台座に取り付け、ロック式iPadマウントボルトを締め、タブレットをロック式iPad盗難防止用本体フレームに固定するだけで店頭に設置できます。

・いたずら好きのお子様でも安心 - 保護&セキュア: ロックジョーグリップとパッド入りのゴム製プロテクターの理想的なiPadスタンド ロック式 リテールキオスクタブレットスタンド iPadミニ スタンド POS iPadセキュリティスタンド、高トラフィックフロー、動き回るお子さん、または退屈している従業員に回転式iPadマ



【サイズ】

高さ : 5.69 cm

横幅 : 11.99 cm

奥行 : 36.19 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。