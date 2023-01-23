『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボンボン 天然麻紐 爪とぎ 運動不足【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 55分に出品され03月18日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：本体 ベージュ

広いハンモック 幅51*奥行41cm、四箇所でしっかり固定しています、大きな猫ちゃんにぴったり

広いベッド 幅45*奥行30cmで、窮屈感なし

爪とぎポールたくさん 天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。

多頭飼い 休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます 可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(*o*)o

ポンポンおもちゃ 吊りおもちゃとスペア分もあります

ペット用品/猫/キャットタワー・ベッド・マット/キャットタワー