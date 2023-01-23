『SANKO イージーホーム40 BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 13時 51分に出品され04月02日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SANKO イージーホーム40 BK



【商品説明】

・原産国:中国

・本体重量 :3700g

・組み立てサイズ(外寸): W435×D500×H460mm



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 45.60 cm

奥行 : 54.20 cm

重量 : 4.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。