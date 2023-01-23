『リー 二つ折り財布 メンズ 牛革 本革 イタリアンレザー 320-01770 23 キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 23時 25分に出品され03月04日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー 二つ折り財布 メンズ 牛革 本革 イタリアンレザー 320-01770 23 キャメル



【商品説明】

・カラー：【01】ブラック 【23】キャメル 【24】チョコ 【61】オレンジ

・サイズ：約W11×H9.5×D3cm 重量：約79g

・メイン素材: レザー

・仕様：内側：カードポケット×4 フリーポケット×2 札入れ×2 スナップボタン式小銭入れ×1

・付属：ブランド専用BOX 備考：この製品は素材の風合いを活かすために色止め加工を最小限にとどめております。そのため、摩擦、水気等により多少の色落ちやムラが生じますのでご注意下さい。

・留め具の種類: ボタン

・素材：牛革

・表地: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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