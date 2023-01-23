『ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 02時 10分に出品され03月26日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック



【商品説明】

・サイズ：約横幅23×高さ31×マチ6cm 重量：約580g

・ストラップの種類: クロスボディ

・タブレット端末の収納に対応(A4収納不可)・ハンドル付 素材：ムラ合皮×合皮 生産国：ベトナム

・ポケットの数：【前面】ポケット×2【内部】ポケット×4、クッション材入ポケット×1、ペン差し×2

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュ

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