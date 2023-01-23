『ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 02時 10分に出品され03月26日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック
【商品説明】
・サイズ：約横幅23×高さ31×マチ6cm 重量：約580g
・ストラップの種類: クロスボディ
・タブレット端末の収納に対応(A4収納不可)・ハンドル付 素材：ムラ合皮×合皮 生産国：ベトナム
・ポケットの数：【前面】ポケット×2【内部】ポケット×4、クッション材入ポケット×1、ペン差し×2
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
962 入札履歴
終了
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