『Snugpak(スナグパック) フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規品)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 03分に出品され03月17日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規品)
【商品説明】
・サイズ / 収納時 : 直径18×長さ25cm、展開サイズ : 縦(長さ)220×横(胸囲)76cm
・ブランド:Snugpak(スナグパック)
・材質/ポリエステル(フリース)
・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能
・重量 / 1，000g
【サイズ】
高さ : 18.39 cm
横幅 : 18.49 cm
奥行 : 35.61 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
スノーピーク(snow peak) 寝袋 SSシングル BD-105GY 最低使用温度5度
¥ 7488
LUFEEMGA キャンプブランケット マルチブランケット 防寒 防風 軽量 コンパクト 柔らかい 暖かい アウトドア 旅行 車中泊 オフイ
¥ 7487
アウトドア用寝具 Ohuhu 寝袋 2人用 封筒型 防水 シュラフ 丸洗いok 連結可能 最低使用温度 7~20度 車中泊 登山 キャンプ 枕二つ付き 収納パ
¥ 7487
P最大16倍11/12限定 (取寄) アウトドア リサーチ パックアウト コンプレッション スタッフ サック Stuff
¥ 7483
Naturehike 丸い型の寝袋 軽量 コンパクト軽量化丸洗い可 コンプレッションストラップ 収納袋 封筒型 1人用 掛け布団 男女兼用
¥ 7482
ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた
¥ 7482
DEWEL アウトドアベッド 折りたたみ キャンプコットベンチ コンパクト 超軽量 2.3KG 耐荷重170kg 航空アルミフレーム 190
¥ 7482
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
¥ 7482
QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き
¥ 7480
KingCamp キャンプ コット ワイド アウトドア ベッド 幅広 折りたたみベッド 長205×幅75×高さ46cm 耐荷重150kg 収
¥ 7480
KingCamp アウトドア ベッド 野外ベッド 折りたたみ キャンプ コット 幅を広く 簡易ベッド コンパクト 収納袋付き ベージュ
¥ 7480
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 7480
Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス
¥ 7480
アウトドア アウトドア 封筒型寝袋 Naturehike公式ショップ 寝袋 シュラフ 封筒型
¥ 7480
Centuree インフレーターマット 8cm 枕付き 自動膨張 無限連結可能 エアーマット 車中泊マット キャンプマット アウトドアマット
¥ 7480
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 7480
KingCamp キャンプ コット ワイド アウトドア ベッド 幅広 折りたたみベッド 長205×幅75×高さ46cm 耐荷重150kg 収
¥ 7480
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
¥ 7480
落札価格7490円
576 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！