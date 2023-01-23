『エアフィックス 1/72 第二次世界大戦 イギリス空軍 爆撃機補給セット プラモデル X5330【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 21分に出品され03月24日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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