『ウルトラマンジード DXジードクロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 38分に出品され03月22日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルトラマンジード DXジードクロー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 29.90 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
771 入札履歴
終了
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