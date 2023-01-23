『ツクロウ ビー玉コースター （ ビーコス ） 組立てキット 木製パズル 立体パズル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 09時 46分に出品され03月23日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ツクロウ ビー玉コースター （ ビーコス ） 組立てキット 木製パズル 立体パズル



【商品説明】

・※組み立てに必要な接着剤は付属しておりません。別途、木工用ボンドの速乾タイプをご用意ください。

・付属品：ビー玉(17ミリ)10個、組立説明書、サンドペーパー

・完成品サイズ：約35cmX33cmX33cm

・木製のビー玉コースター 組立てキットです。

・素材：MDF、木製丸棒、竹製丸棒、他



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 2.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。