『Wireless Earbuds【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 07時 37分に出品され04月28日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Wireless Earbuds
商品情報詳細は下部にも記載がございます。本商品は並行輸入品でありご注文後に海外倉庫より出荷します為、お届けまで約2〜3週間程お時間を頂いております。商品によりお届け期間は異なっております。税関手続き、関税支払い等全て当方で対応いたします。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。お買い物ガイドをお読みになった上でご注文くださいませ。まとめ買い希望、セット内容、サイズ、お届け予定日等気になる点は「問い合わせ」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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落札価格7490円
124 入札履歴
終了
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