『Hello Kitty HY-140.EXV9 Youth Headphones - Kitty Ears - Volume Limiter (Pin【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 11時 53分に出品され03月31日 11時 53分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7490円
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