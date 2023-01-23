『JVC HA-S78BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth 連続16時間再生 軽量設計 有線接続対応 ハンズフリー通話用マ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 16時 52分に出品され04月24日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-S78BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth 連続16時間再生 軽量設計 有線接続対応 ハンズフリー通話用マ
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス接続に加え、有線接続にも対応
・周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能を搭載
・大容量バッテリーにより長時間再生を実現
・楽曲や気分に合わせて切り替え可能な3つのプリセットサウンドモードを搭載
・約165ｇの軽量ボディで長時間のリスニングにも最適
・耳のせ型&ソフトなイヤーパッド・ヘッドパッドを採用
・高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーを搭載し、パワフル再生を実現
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
945 入札履歴
終了
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