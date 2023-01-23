『念珠ドットコム ふくさ 慶弔両用 金封ふくさ 西陣織 葡萄唐草（黒） 桐箱付 慶弔用 袱紗 お数珠 結婚式 お葬式 お通夜 葬儀 法事 香典【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 10分に出品され03月28日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

念珠ドットコム ふくさ 慶弔両用 金封ふくさ 西陣織 葡萄唐草（黒） 桐箱付 慶弔用 袱紗 お数珠 結婚式 お葬式 お通夜 葬儀 法事 香典



【商品説明】

・≪サイズ≫縦：約12センチ（約14.7センチ）横：約20.5センチ（約23.5センチ）厚み：約1センチ（約2.3センチ）※（）内は桐箱の大きさです。

・≪付属品≫高級桐箱

・≪素材≫表：正絹100％裏：ポリエステル100％※日本製



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 26.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。