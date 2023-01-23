『カシュカシュ 柄編みショッパーミニトート 01-00-78060 レディース BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 03時 40分に出品され05月05日 03時 40分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシュカシュ 柄編みショッパーミニトート 01-00-78060 レディース BK



【商品説明】

[カシュカシュ] 柄編みショッパーミニトート 01-00-78060 レディース BK

・【サイズ】横：25 高さ：27 マチ：5 ハンドル立ち上がり：12

・【ポケット】なし

・【素材】綿

・【重量(g)】400

・留め具の種類: 無し

・長財布(10cm×20cm)：収納可能

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【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 23.70 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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柄編みショッパーミニトート

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