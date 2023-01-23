『デサント ウインドブレーカー 耐久はっ水 耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3550 メンズ レッド/ブラック S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 16時 06分に出品され03月10日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ウインドブレーカー 耐久はっ水 耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング DTM-3550 メンズ レッド/ブラック S



【商品説明】

・SIZE:O 肩幅:48cm 袖丈:65.5cm 身幅:61cm 着丈:71cm

・SIZE:S 肩幅:42.5cm 袖丈:61cm 身幅:54.5cm 着丈:65cm

・SIZE:XA 肩幅:52cm 袖丈:68cm 身幅:65cm 着丈:75.5cm

・SIZE:XO 肩幅:50.5cm 袖丈:67cm 身幅:63cm 着丈:73cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 28.70 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。