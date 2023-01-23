『オークリー スポーツウェア ジャージ 上下セット メンズ ENHANCE TECH JERSEY JACKET 13.0+JERSEY PANTS 13.0 FOA405096+FOA405207 OAKLEY【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 09時 12分に出品され04月18日 09時 12分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【トップス】

カラー：68D、93L

サイズ：S(US XS)、M(US S)、L(US M)、XL(US L)、XXL(US XL)

素材：ポリエステル100%

機能：

HYDROLIX/汗や湿気を肌表面から素早く吸収・拡散することで、優れた吸汗速乾性を実現します。爽快な肌触りと着心地を実現すると共に、環境に合わせて体温の上昇や汗冷えを防ぐので、常にベストなコンディションを保ちパフォーマンスを極限まで引きだします。

UPF50+

吸汗速乾

裏点接触

リフレクター

原産国：ベトナム



【パンツ】

カラー：68D、93L

サイズ：S(US XS)、M(US S)、L(US M)、XL(US L)、XXL(US XL)

素材：ポリエステル100%

機能：

HYDROLIX/汗や湿気を肌表面から素早く吸収・拡散することで、優れた吸汗速乾性を実現します。爽快な肌触りと着心地を実現すると共に、環境に合わせて体温の上昇や汗冷えを防ぐので、常にベストなコンディションを保ちパフォーマンスを極限まで引きだします。

UPF50+

吸汗速乾

裏点接触

リフレクター

原産国：ベトナム





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