『アウトドアプロダクツ ショルダーバッグ ロゴテープ ヘザー マザーズバッグ 大容量 16L ブラック２（同色ロゴ）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 11分に出品され03月08日 10時 11分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ ショルダーバッグ ロゴテープ ヘザー マザーズバッグ 大容量 16L ブラック２（同色ロゴ）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 36.10 cm

奥行 : 47.90 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

ショルダーバッグ

ロゴテープ

ヘザー

マザーズバッグ

大容量

16L

ブラック２（同色ロゴ）