『アライドテレシス UTP5e-5BS UTPケーブル シールド付CAT5E 5m ブルー 2155R【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 56分に出品され03月28日 06時 56分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アライドテレシス UTP5e-5BS UTPケーブル シールド付CAT5E 5m ブルー 2155R
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.10 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7489円
608 入札履歴
終了
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