『アライドテレシス UTP5e-5BS UTPケーブル シールド付CAT5E 5m ブルー 2155R【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 56分に出品され03月28日 06時 56分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アライドテレシス UTP5e-5BS UTPケーブル シールド付CAT5E 5m ブルー 2155R



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。