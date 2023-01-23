『ミノウラ(MINOURA) 自転車 キャリア/荷台 GAMOH KCL-1R キングリアキャリアー ブラック 大型リアキャリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 17分に出品され03月06日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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英語名:KCL-1R King Carrier Rear
中空スチール+無垢天然木天板
26"~700C対応
枠サイズ:L290×W430×H110mm
最大荷重:18kg
2.3kg
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落札価格7489円
144 入札履歴
終了
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