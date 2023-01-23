『舞台「紅葉鬼」〜童子奇譚〜（完全生産限定版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 13時 41分に出品され05月15日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】／発売日：2021/07/28／ANZX-10192／／［キャスト］陳内将／梅津瑞樹／小坂涼太郎／小波津亜廉／岩間甲樹／磯田虎太郎／平楓士／高木俊／富田翔／美鵬直三朗／後藤泰観［スタッフ］原作：桜日梯子／演出：町田慎吾／脚本：畑雅文／脚本：葛木英／制作：トライフルエンターテインメント／＜収録内容＞