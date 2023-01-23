『イオミック(IOMIC) ブラックアーマー2 Sticky Evolution2.3 有 10本入り ブルー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 05時 24分に出品され03月22日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イオミック(IOMIC) ブラックアーマー2 Sticky Evolution2.3 有 10本入り ブルー
【商品説明】
・48g±2g
・バックライン有
・口径：M60
・外径：1.8
・樹脂
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 27.30 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7489円
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終了
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