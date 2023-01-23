『山善 ハンガーラック 衣類収納 トローリーハンガー 幅61.5×奥行43×高さ137-189cm ハンガー1段 バスケット2段 ストッパー付【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 35分に出品され03月26日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 ハンガーラック 衣類収納 トローリーハンガー 幅61.5×奥行43×高さ137-189cm ハンガー1段 バスケット2段 ストッパー付
【商品説明】
・お客様組立品
・原産国:中国
・各内寸:ハンガーバー上段=幅43.5cm、バスケット=幅53×奥行29.5×深さ8cm
・本体サイズ:幅62×奥行43×高さ137-189cm
・材質:フレーム・バスケット=スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター=ポリプロピレン、テーバースリーブ=ABS樹脂
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 62.50 cm
重量 : 7.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7489円
664 入札履歴
終了
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