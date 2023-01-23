『ANNNWZZD 光ファイバーHDMI 2.1 ケーブル，8K 48Gbps HDMI 2.1 ケーブル， 8K@60Hz/4K@120Hz【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 58分に出品され03月22日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
PC用HDMIケーブル
【商品名】
ANNNWZZD 光ファイバーHDMI 2.1 ケーブル，8K 48Gbps HDMI 2.1 ケーブル， 8K@60Hz/4K@120Hz
【商品説明】
・HDMI 8K 2.1ケーブルは、内部の光学エンジニア、24Kゴールドメッキコネクタ、8K信号伝送、信号損失なし、信号圧縮なしを使用します。光ファイバーHDMIケーブルは8Kの超清解像度をサポートしています。HDR / CEC / EDID / HDCP2.3、1536KHzサンプルレート、8K @ 60Hz、4K @ 120Hz、eARC、クロマサブサンプリング。最大帯域幅48Gbpsまでサポート。
・ケーブル外部は高品質ナイロン編み保護採用、曲げ防止、最適設計で最大限に伝導率、耐久性を実現します。きれいな外観、耐磨耗性、優れる柔軟性を持ちます。
・
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
東芝レグザタブレット専用 USB DOCKケーブル (150cm)
¥ 7489
DTECH 配管用 着脱式 HDMI光ケーブル 8m HDMI タイプA ＋HDMI タイプD 4K 60Hz ハイスピード 18Gbps
¥ 7489
フルテック ハイエンドオーディオグレードUSBケーブル AタイプコネクターオスとBタイプコネクターオス （1.2m） GT2 USB-B/1
¥ 7489
8K HDMI光ファイバーケーブル 30M DGHUMEN 光ファイバーHDMIケーブル ナイロン編み 超高速伝送 HDMI2.1 48Gb
¥ 7488
ヒラメ ポンプヘッド 縦カムセット
¥ 7488
StarTech.com USB3.0データリンクケーブル Mac/Windows対応 USB3LINK
¥ 7488
サンワサプライ ドラッグ＆ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) KB-USB-LINK4
¥ 7488
StarTech.com USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、
¥ 7487
StarTech.com VGA-HDMIアップスケールコンバーター USBバスパワー対応 VGA2HDU
¥ 7487
StarTech.com Thunderbolt 3 USB-C ケーブル 1m 40Gbps サンダーボルト/USB互換 TBLT3MM1
¥ 7486
StarTech.com HDMI - DisplayPort変換ケーブル 2m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDipl
¥ 7486
BUNGPUNG HDMI エクステンダー 経由CAT5E/6 LAN ケーブル 4K30Hz 40m/1080P60Hz 70m延長、一方
¥ 7485
audioquest オーディオクエスト USBケーブル シナモン（USB A-Type C）《USB2/CIN/0.75M/AC》USB2
¥ 7484
StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H
¥ 7484
StarTech.com USB3.0データリンクケーブル Mac/Windows対応 USB3LINK
¥ 7484
Eonvic L字型 Hirose 4ピン 12V 電源ケーブル トリンブル5600トータルステーションジオメーターGPS、ロボット、フォー
¥ 7483
慶洋エンジニアリング(KEIYO) スマホの画像をワイヤレスで転送 ミラリンちゃん 7インチ液晶 AN-S033
¥ 7483
コンピューターアクセサリー CableMod Pro ModMesh Sleeved Cable Extension Kit (Black)
¥ 7483
落札価格7489円
304 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！