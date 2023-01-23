『ANNNWZZD 光ファイバーHDMI 2.1 ケーブル，8K 48Gbps HDMI 2.1 ケーブル， 8K@60Hz/4K@120Hz【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 58分に出品され03月22日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 PC用HDMIケーブル

【商品名】

ANNNWZZD 光ファイバーHDMI 2.1 ケーブル，8K 48Gbps HDMI 2.1 ケーブル， 8K@60Hz/4K@120Hz



【商品説明】

・HDMI 8K 2.1ケーブルは、内部の光学エンジニア、24Kゴールドメッキコネクタ、8K信号伝送、信号損失なし、信号圧縮なしを使用します。光ファイバーHDMIケーブルは8Kの超清解像度をサポートしています。HDR / CEC / EDID / HDCP2.3、1536KHzサンプルレート、8K @ 60Hz、4K @ 120Hz、eARC、クロマサブサンプリング。最大帯域幅48Gbpsまでサポート。

・ケーブル外部は高品質ナイロン編み保護採用、曲げ防止、最適設計で最大限に伝導率、耐久性を実現します。きれいな外観、耐磨耗性、優れる柔軟性を持ちます。

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【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。