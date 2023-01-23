『360度回転 iPad9 iPad8 iPad7 iPad Air3 Pro10.5 キーボード タッチパッド搭載 バックライト ケース 一【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 07時 58分に出品され03月03日 07時 58分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アンドロイドタブレットケース

【商品名】

360度回転 iPad9 iPad8 iPad7 iPad Air3 Pro10.5 キーボード タッチパッド搭載 バックライト ケース 一



【商品説明】

・ 360回転：360度回ることが可能、いろんな角度でiPadを利用できます。 タッチパッド搭載：トラックパッド付きでマウスの代わりに利用可能、iPadがノートパソコンのように使えます。

・ タッチパッド付き：360度回転iPad 10.2 10.5 キーボードケースはトラックパッド付きでマウスの代わりに利用可能、iPadがノートパソコンのように使えます。

・ バックライト付き：タッチパット付きキーボードは3色バックライトモードと単色モードあり、暗いところで気持ちよく利用できるだけではなく、美しいLEDバックライトでテンションも上がります。

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【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。