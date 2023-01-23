『ピアス 金属アレルギー アクセサリー レディース ハート 華やか キラキラ キュート 上品 フェミニン ゴージャス おしゃれ 煌びやか パーティー 気品 ピンク ゴー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 39分に出品され04月20日 19時 39分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品番号：fab83
約cm
幅
長さ
サイズ
2
4.3
実寸
サイズ
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商品
説明
化粧箱は付属しません。
注意
事項
Gracefulsmile商品取り扱い＆注意事項
商品ごとに微妙な寸法、及び色の違い等が見られる場合がございますが、品質に影響はございません。
小部品のある商品は誤飲、窒息の危険がありますので、お子様には絶対に与えないでください。
思わぬケガの原因となりますので乱暴な取扱いはおやめ下さい。
火気に近づけないでください。
付け外しなどは保護者の方が行ってください。
柄物プリントの柄配置は、製造の都合上、商品毎に異なる場合がございます。
カラー名称は、商品識別用の名称で実際の色を表すものではございません。
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落札価格7488円
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終了
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