『コールマン(Coleman) テーブル ナチュラルモザイクリビングテーブル 120プラス ベージュ 約4.5kg 2000026751【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 02時 57分に出品され03月22日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) テーブル ナチュラルモザイクリビングテーブル 120プラス ベージュ 約4.5kg 2000026751



【商品説明】

・サイズ:使用時/約120×60×高さ40/70cm、収納時/約60×6.5×高さ60cm

・推奨人数:4~6人向け

・材質:フレーム/アルミニウム、他、天板/メラミン加工合板(抗菌加工)

・耐荷重:約30kg

・重量:約4.5kg



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 61.50 cm

奥行 : 61.50 cm

重量 : 5.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。