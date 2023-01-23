『リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ ミレディレア 連続 秒針 デザイン モデル ピンク RHYTHM 8MY503SR13【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 18時 23分に出品され03月27日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ ミレディレア 連続 秒針 デザイン モデル ピンク RHYTHM 8MY503SR13
【商品説明】
・サイズ:ф32.0×4.7cm
・本体重量(kg):0.74
・生産国:中国
・素材・材質:プラスチック材
・電波時計
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 38.20 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7488円
696 入札履歴
終了
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