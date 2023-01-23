『リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ ミレディレア 連続 秒針 デザイン モデル ピンク RHYTHM 8MY503SR13【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 18時 23分に出品され03月27日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ ミレディレア 連続 秒針 デザイン モデル ピンク RHYTHM 8MY503SR13



【商品説明】

・サイズ:ф32.0×4.7cm

・本体重量(kg):0.74

・生産国:中国

・素材・材質:プラスチック材

・電波時計



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。