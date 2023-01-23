『グッシオ イタリー リュック メンズ 軽量 大容量 収納力 撥水 耐摩擦 ナイロン素材 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス PC収納 パソコ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 05分に出品され05月07日 22時 05分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グッシオ イタリー リュック メンズ 軽量 大容量 収納力 撥水 耐摩擦 ナイロン素材 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス PC収納 パソコ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 38.80 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7488円
445 入札履歴
終了
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