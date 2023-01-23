『PHLOX フロックス ショルダーバッグ メンズ 小さめ 革 ななめ掛け 本革 ブランド レディース 斜めがけ 人気 レザー サコッシュ 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 53分に出品され03月15日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PHLOX フロックス ショルダーバッグ メンズ 小さめ 革 ななめ掛け 本革 ブランド レディース 斜めがけ 人気 レザー サコッシュ 黒



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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