『ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 36分に出品され03月06日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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