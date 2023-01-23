『ハイシェラ バックパック スウェーブ・プロ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 58分に出品され03月21日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイシェラ バックパック スウェーブ・プロ ブラック



【商品説明】

・タテ:46 cmX ヨコ:29 cmX マチ:17 cm

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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バックパック

スウェーブ・プロ

ブラック