『スノーピーク(snow peak) 寝袋 SSシングル BD-105GY 最低使用温度5度【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 14時 39分に出品され03月04日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) 寝袋 SSシングル BD-105GY 最低使用温度5度
【商品説明】
・使用サイズ：78×196?
・収納サイズ：49×38×20?
・快適温度：13度、下限温度：5度
・材質：表地／68Ｄポリエステル、裏地／68Ｄポリエステル、中綿／ポリエステル
・重量：1.7kg
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 2.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7488円
613 入札履歴
終了
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